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  • 08.03, 15:41

Мужчина порезал беременную жену и покончил с собой в Подмосковье

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Мужчина порезал беременную жену и покончил с собой в Подмосковье

Мужчина порезал беременную жену и покончил с собой в Подмосковье

В подмосковной Балашихе мужчина попытался убить беременную жену, а затем покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Дёмин Луг.

Из сообщения ГСУ СК по Московской области: «36-летний местный житель … нанес ножом множественные удары в область груди и живота беременной супруге, 32-летней местной жительнице».

Пострадавшую госпитализировали с множественными проникающими колото-резаными ранениями. В этот же день было обнаружено тело ее супруга с признаками суицида.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство беременной женщины». Обстоятельства и детали трагедии устанавливаются.

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