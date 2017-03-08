Мужчина порезал беременную жену и покончил с собой в Подмосковье

В подмосковной Балашихе мужчина попытался убить беременную жену, а затем покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Дёмин Луг.



Из сообщения ГСУ СК по Московской области: «36-летний местный житель … нанес ножом множественные удары в область груди и живота беременной супруге, 32-летней местной жительнице».



Пострадавшую госпитализировали с множественными проникающими колото-резаными ранениями. В этот же день было обнаружено тело ее супруга с признаками суицида.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство беременной женщины». Обстоятельства и детали трагедии устанавливаются.