В Канаде из кранов полилась ярко-розовая вода

В канадском городе Оноуэй водопроводная вода неожиданно окрасилась в
ярко-розовый цвет.
Как передает РИА Новости со ссылкой на BBC, власти канадского города Оноуэй извинились за качество водопроводной воды после жалоб местных жителей на жидкость ярко-розового цвета, текущую из кранов.
Местные власти заявили, что водопроводная вода окрасилась в розовый цвет из-за «побочного эффекта» марганцовки, которая использовалась при очистке воды. Она в свою очередь попала в водопроводную воду из-за поломки клапана. Местные власти уверили местных жителей, что розовая вода не опасна для людей.
Местные власти заявили, что водопроводная вода окрасилась в розовый цвет из-за «побочного эффекта» марганцовки, которая использовалась при очистке воды. Она в свою очередь попала в водопроводную воду из-за поломки клапана. Местные власти уверили местных жителей, что розовая вода не опасна для людей.
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