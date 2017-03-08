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  • 08.03, 14:10
В Канаде из кранов полилась ярко-розовая вода. ЖКХ, Канада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Канаде из кранов полилась ярко-розовая вода

2 комментария
В Канаде из кранов полилась <nobr>ярко-розовая</nobr> вода

В Канаде из кранов полилась ярко-розовая вода

В Канаде из кранов полилась <nobr>ярко-розовая</nobr> вода
  • Фото: @JuliaParrishCTV /twitter.com

    • В канадском городе Оноуэй водопроводная вода неожиданно окрасилась в ярко-розовый цвет.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на BBC, власти канадского города Оноуэй извинились за качество водопроводной воды после жалоб местных жителей на жидкость ярко-розового цвета, текущую из кранов.

    Местные власти заявили, что водопроводная вода окрасилась в розовый цвет из-за «побочного эффекта» марганцовки, которая использовалась при очистке воды. Она в свою очередь попала в водопроводную воду из-за поломки клапана. Местные власти уверили местных жителей, что розовая вода не опасна для людей.

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