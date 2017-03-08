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  • 08.03, 12:39

Китаянка родила почти 7-килограммового мальчика

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Китаянка родила почти 7-килограммового мальчика

Китаянка родила почти <nobr>7-килограммового</nobr> мальчика

В китайской провинции Шэньси родился мальчик весом 6,7 килограмма.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ребенок появился на свет в городе Сиань 6 марта. Как заявил акушер, принимавший роды, это самый крупный ребенок, который когда-либо рождался в их роддоме.

В настоящий момент ребенок и его мать находятся в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.

Книга рекордов Гиннесса утверждает, что самый тяжелый ребенок на планете родился в 1879 году в США — это мальчик массой 9,98 кг, который прожил только 11 часов. В СМИ периодически пишут о новорожденных гигантах, причем появившихся на свет преимущественно в Китае, вес которых зашкаливает за 10 кг.

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