Мужчина зарезал собутыльника в квартире на северо-востоке Москвы

На Алтуфьевском шоссе в столице мужчина убил своего приятеля после совместного распития алкогольных напитков.

Как сообщает СУ СК по Москве, инцидент произошел накануне, 7 марта.



Из сообщения СУ СК по Москве: «Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый нанес 32-летнему мужчине удар ножом в область ключицы. От полученных травм потерпевший скончался».



Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».





