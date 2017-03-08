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  • 08.03, 12:39

Мужчина зарезал собутыльника в квартире на северо-востоке Москвы

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Мужчина зарезал собутыльника в квартире на северо-востоке Москвы

Мужчина зарезал собутыльника в квартире на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы

На Алтуфьевском шоссе в столице мужчина убил своего приятеля после совместного распития алкогольных напитков.

Как сообщает СУ СК по Москве, инцидент произошел накануне, 7 марта.

Из сообщения СУ СК по Москве: «Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый нанес 32-летнему мужчине удар ножом в область ключицы. От полученных травм потерпевший скончался».

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».


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