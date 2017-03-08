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  • 08.03, 11:08
Железная леди с Тихоокеанского флота принимает поздравления с 8 Марта. 8 Марта, армия и флот РФ, женщины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Железная леди с Тихоокеанского флота принимает поздравления с 8 Марта

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Железная леди с Тихоокеанского флота принимает поздравления с 8 Марта

Железная леди с Тихоокеанского флота принимает поздравления с 8 Марта

    Одной из первых поздравления с 8 Марта принимала матрос Тихоокеанского флота Галина Кошурникова. Она служит на базе морской авиации. Работу в местной фотолаборатории совмещает с давними хобби — рыбалкой и метанием ядра. Кстати, этой представительнице слабого пола принадлежит рекорд чемпионата мира по армлифтингу.

    Ни собственного тренера, ни как таковой системы силовых упражнений у Галины нет. В тренажерный зал гарнизона морской авиации она пришла пять лет назад исключительно из дамских интересов — подтянуть фигуру. Своей цели со временем добилась, но качать железо не перестала. Череда побед на местных соревнованиях в итоге воскресила амбиции спортсменки, когда-то забросившей карьеру тяжелоатлета.

    Галина Кошурникова: «В молодости я занималась метанием диска, толканием ядра. Матушка-природа заложила когда-то, это сейчас во мне остатки. Вот 20 лет назад я была сильная».

    Былое увлечение на другом поприще — любительской фотографии — Галине тоже пригодилось. В войсковой части она служит лаборантом фотогруппы. В свете красной лампы обрабатывает пленки, выгруженные из бортовых самописцев боевых самолетов и вертолетов. Когда сослуживцы-мужчины узнали, что скромная женщина из проявочной на самом деле железная леди, то очень удивились этому.

    Упорства, с которым матрос Кошурникова добилась высокого чемпионского титула, ей вполне хватило бы на то, чтобы голыми руками сдвинуть с места самолет. Впрочем, право на такие достижение Галина уступает мужчинам. Из чувства солидарности и ради мирового баланса: должны же и сильному полу за что-то медали давать.

    В дни состязаний больше всех за Галину болеют члены ее семьи. Супруг и дочь тоже служат на авиабазе. Дома признанная обладательница стальных мышц не отказывается от женских хлопот по хозяйству и даже не знает, где хранятся гвозди и молоток. Если и пытается в чем-то посоревноваться с мужем, то не в силе мускулов.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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