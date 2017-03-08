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  • 08.03, 09:37
«Вам, любимые!»: в России запустили акцию по случаю 8 Марта. 8 Марта, женщины, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Вам, любимые!»: в России запустили акцию по случаю 8 Марта

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«Вам, любимые!»: в России запустили акцию по случаю 8 Марта

«Вам, любимые!»: в России запустили акцию по случаю 8 Марта

«Вам, любимые!»: в России запустили акцию по случаю 8 Марта

    Сегодня в России отмечают Международный женский день. Первыми его встретили в Приморье.

    На набережной Владивостока прошла праздничная акция. Волонтеры дарили женщинам тюльпаны и предлагали сделать селфи на фоне специального баннера.

    В Москве прекрасную половину человечества поздравили с помощью необычной видеооткрытки. Ровно в полночь с боем Курантов рядом со Спасской башней появилось изображение букета цветов, повторяющее контуры России, и слоган акции «Вам, любимые!».

    Эта фраза уже стала популярным хештегом, который сейчас используют в соцсетях, чтобы поздравить женщин с праздником.

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