«Вам, любимые!»: в России запустили акцию по случаю 8 Марта

Сегодня в России отмечают Международный женский день. Первыми его встретили в Приморье.

На набережной Владивостока прошла праздничная акция. Волонтеры дарили женщинам тюльпаны и предлагали сделать селфи на фоне специального баннера.



В Москве прекрасную половину человечества поздравили с помощью необычной видеооткрытки. Ровно в полночь с боем Курантов рядом со Спасской башней появилось изображение букета цветов, повторяющее контуры России, и слоган акции «Вам, любимые!».



Эта фраза уже стала популярным хештегом, который сейчас используют в соцсетях, чтобы поздравить женщин с праздником.