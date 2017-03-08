#ТЫСУПЕР!
Квартирный вопрос
Квартирный вопрос 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.03, 03:33

«У ваших забот не бывает выходных»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

1 комментарий

«У ваших забот не бывает выходных»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

«У ваших забот не бывает выходных»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин обратился к женщинам с традиционным поздравлением с Международным женским днем.

Владимир Путин, президент РФ: «Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное — мы любим и ценим вас».

Президент подчеркнул, что мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи, и процитировал Константина Бальмонта.

Владимир Путин: «В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение. Женщина — источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались».

Путин пожелал женщинам здоровья, успехов, радости и счастья, передает ТАСС.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru