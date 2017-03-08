«У ваших забот не бывает выходных»: Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин обратился к женщинам с традиционным поздравлением с Международным женским днем.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное — мы любим и ценим вас».
Президент подчеркнул, что мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи, и процитировал Константина Бальмонта.
Владимир Путин: «В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение. Женщина — источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались».
Путин пожелал женщинам здоровья, успехов, радости и счастья, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи, и процитировал Константина Бальмонта.
Владимир Путин: «В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение. Женщина — источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались».
Путин пожелал женщинам здоровья, успехов, радости и счастья, передает ТАСС.
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