Трагедия в Миссисипи: автобус застрял на железнодорожных путях

По последним данным, четыре человека погибли, 35 пострадали в результате столкновения поезда и автобуса в городе Билокси.

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США

Как сообщили очевидцы, за несколько минут до столкновения с поездом автобус застрял на железнодорожных путях. Некоторые пассажиры спаслись, выйдя на свежий воздух.



В автобусе находились 43 человека, включая водителя. Это был рейс из города Остина, Техас.



Пострадавших госпитализируют с места ДТП вертолетами.