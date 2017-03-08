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  • 08.03, 03:33
Трагедия в Миссисипи: автобус застрял на железнодорожных путях. США, автобусы, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трагедия в Миссисипи: автобус застрял на железнодорожных путях

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Трагедия в Миссисипи: автобус застрял на железнодорожных путях

Трагедия в Миссисипи: автобус застрял на железнодорожных путях

Трагедия в Миссисипи: автобус застрял на железнодорожных путях
  • Фото: @JFitzhughPhoto /twitter.com

    • По последним данным, четыре человека погибли, 35 пострадали в результате столкновения поезда и автобуса в городе Билокси.

    Как сообщили очевидцы, за несколько минут до столкновения с поездом автобус застрял на железнодорожных путях. Некоторые пассажиры спаслись, выйдя на свежий воздух.

    В автобусе находились 43 человека, включая водителя. Это был рейс из города Остина, Техас.

    Пострадавших госпитализируют с места ДТП вертолетами.

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