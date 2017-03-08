Назарбаев дал мастер-класс по галантному обращению с дамами

Мастер-класс обольщения неожиданно для всех устроил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В преддверии 8 Марта казахстанский лидер рассказал, как правильно поздравить женщину.



По словам Назарбаева, «если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори — красивая. Если ни то, ни другое не подходит, скажи: „Как ты похудела!“».



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