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  • 08.03, 02:02
Назарбаев дал мастер-класс по галантному обращению с дамами. 8 Марта, Казахстан, Назарбаев, женщины, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Назарбаев дал мастер-класс по галантному обращению с дамами

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Назарбаев дал <nobr>мастер-класс</nobr> по галантному обращению с дамами

Назарбаев дал мастер-класс по галантному обращению с дамами

Назарбаев дал <nobr>мастер-класс</nobr> по галантному обращению с дамами

    Мастер-класс обольщения неожиданно для всех устроил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    В преддверии 8 Марта казахстанский лидер рассказал, как правильно поздравить женщину.

    По словам Назарбаева, «если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори — красивая. Если ни то, ни другое не подходит, скажи: „Как ты похудела!“».

    Подробности — в видео.

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