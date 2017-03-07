Тиллерсон и Климкин провели встречу в Вашингтоне

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Украины Павел Климкин обсудили возможность встречи Дональда Трампа и Петра Порошенко.
Как говорится в сообщении МИД Украины, Рекс Тиллерсон заверил коллегу в том, что США будут поддерживать Украину, а антироссийские санкции останутся в силе до полного выполнения минских соглашений и других требований, озвученных ранее Вашингтоном в отношении Москвы.
Сам Климкин рассказал о беседе с госсекретарем на слушаниях в сенате США, передает РИА Новости.
Павел Климкин, глава МИД Украины: «Я провел встречу с госсекретарем Тиллерсоном пару часов назад. Это было очень сильное послание о поддержке Украины и какие-либо уступки России невозможны».
Сам Климкин рассказал о беседе с госсекретарем на слушаниях в сенате США, передает РИА Новости.
Павел Климкин, глава МИД Украины: «Я провел встречу с госсекретарем Тиллерсоном пару часов назад. Это было очень сильное послание о поддержке Украины и какие-либо уступки России невозможны».
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