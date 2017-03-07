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  • 08.03, 00:31

Тиллерсон и Климкин провели встречу в Вашингтоне

3 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Joshua Roberts
Тиллерсон и Климкин провели встречу в Вашингтоне

Тиллерсон и Климкин провели встречу в Вашингтоне

Тиллерсон и Климкин провели встречу в Вашингтоне
  • Фото Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Украины Павел Климкин обсудили возможность встречи Дональда Трампа и Петра Порошенко.

    Как говорится в сообщении МИД Украины, Рекс Тиллерсон заверил коллегу в том, что США будут поддерживать Украину, а антироссийские санкции останутся в силе до полного выполнения минских соглашений и других требований, озвученных ранее Вашингтоном в отношении Москвы.

    Сам Климкин рассказал о беседе с госсекретарем на слушаниях в сенате США, передает РИА Новости.

    Павел Климкин,     глава МИД Украины: «Я провел встречу с госсекретарем Тиллерсоном пару часов назад. Это было очень сильное послание о поддержке Украины и какие-либо уступки России невозможны».

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