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  • 07.03, 21:30
Съемки репортажа на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой. Ленинградская область, СМИ, журналистика, кладбища и захоронения, нападения, похоронный бизнес, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Съемки репортажа на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой

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Съемки репортажа на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой

Съемки репортажа на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой

Съемки репортажа на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой

    Сегодня на Кузьмоловском кладбище обстреляли журналистов.

    Группа Ленинградской областной телекомпании приехала во Всеволожский район области для съемок материала о проблемах в организации похоронного бизнеса. Вместе с представителями СМИ прибыли специалисты муниципальной администрации.

    Однако, по словам репортеров, на месте делегацию встретили двое неизвестных. Они вышли из офисного здания и после нескольких нецензурных угроз один из них достал газовый пистолет и два раза выстрелил в телеоператора.

    Александр Трофимов, корреспондент дирекции информационного вещания ЛОТ: «Они были просто как наблюдатели, не дерзили, вели себя спокойно. И в какой-то момент один из охранников выстрелил из газового пистолета в объектив телекамеры. Конечно, съемку продолжать уже было невозможно».

    Из-за попадания едкой жидкости у оператора началась аллергия. Продолжить работу представители администрации и журналисты смогли только после прибытия полиции. На месте происшествия составили протокол, неизвестных доставили в отдел.

    По версии областной прокуратуры и СМИ, столь «теплый» прием на Кузьмоловском кладбище вызван повышенным вниманием со стороны правоохранительных органов к незаконной организации частного похоронного бизнеса.

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