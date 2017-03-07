Съемки репортажа на кладбище в Ленобласти закончились стрельбой

Сегодня на Кузьмоловском кладбище обстреляли журналистов.

Группа Ленинградской областной телекомпании приехала во Всеволожский район области для съемок материала о проблемах в организации похоронного бизнеса. Вместе с представителями СМИ прибыли специалисты муниципальной администрации.



Однако, по словам репортеров, на месте делегацию встретили двое неизвестных. Они вышли из офисного здания и после нескольких нецензурных угроз один из них достал газовый пистолет и два раза выстрелил в телеоператора.



Александр Трофимов, корреспондент дирекции информационного вещания ЛОТ: «Они были просто как наблюдатели, не дерзили, вели себя спокойно. И в какой-то момент один из охранников выстрелил из газового пистолета в объектив телекамеры. Конечно, съемку продолжать уже было невозможно».



Из-за попадания едкой жидкости у оператора началась аллергия. Продолжить работу представители администрации и журналисты смогли только после прибытия полиции. На месте происшествия составили протокол, неизвестных доставили в отдел.



По версии областной прокуратуры и СМИ, столь «теплый» прием на Кузьмоловском кладбище вызван повышенным вниманием со стороны правоохранительных органов к незаконной организации частного похоронного бизнеса.