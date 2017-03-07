Минюст дал определение самозанятым гражданам

Минюст определил понятие самозанятости. Дискуссии на эту тему идут давно, звучали предложения включить туда арендодателей.
Как пишет газета «Коммерсант», Минюст отнес к этому понятию тех, кто оказывает услуги на свой риск, прилагает личный труд и получает от этого доход.
Такой гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не может иметь наемных работников.
Такое определение сильно сужает круг самозанятых. Под это определение, например, не подпадают те, кто зарабатывает на торговле, или те, кто сдает квартиры.
Точный перечень видов их деятельности и список «пряников», которыми их будут выманивать из тени, будет определен позднее.
Как рассказала «Известиям» глава Счетной палаты Татьяна Голикова, в теневом секторе экономики сейчас работают 15 млн человек. Росстат оценивает скрытую оплату труда россиян и смешанные доходы в общую сумму порядка 10 трлн рублей в год.
Такой гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не может иметь наемных работников.
Такое определение сильно сужает круг самозанятых. Под это определение, например, не подпадают те, кто зарабатывает на торговле, или те, кто сдает квартиры.
Точный перечень видов их деятельности и список «пряников», которыми их будут выманивать из тени, будет определен позднее.
Как рассказала «Известиям» глава Счетной палаты Татьяна Голикова, в теневом секторе экономики сейчас работают 15 млн человек. Росстат оценивает скрытую оплату труда россиян и смешанные доходы в общую сумму порядка 10 трлн рублей в год.
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