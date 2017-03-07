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  • 07.03, 21:30
В Госдуме одобрили законопроект, запрещающий давать странные имена детям. Госдума, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Госдуме одобрили законопроект, запрещающий давать странные имена детям

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В Госдуме одобрили законопроект, запрещающий давать странные имена детям

В Госдуме одобрили законопроект, запрещающий давать странные имена детям

    Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий давать детям имена с использованием цифр, символов, числительных, аббревиатур, рангов, должностей и нецензурной лексики.

    Нынешнее законодательство предоставляет родителям полную свободу в выборе имен. И некоторые проявляют чрезмерную креативность.

    Так, за последние годы загсы регистрировали Христамрирадоса, Николая-Никиту-Нила, Луку-Счастье Саммерсета Оушена, Зарю-Заряницу, Принцессу Даниэлу, но вот хуже всего пришлось БОЧу рВФ 260602 — расшифровывается это имя как «Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года». Ему уже 10 лет, но он до сих пор живет без документов и официального имени, потому что вносить это сочетание букв и цифр в свидетельство о рождении просто никто не берется. Но если новый закон будет принят, на это будет полное юридическое основание.

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