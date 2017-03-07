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  • 07.03, 19:59
Единственная женщина-пожарный в России дала интервью НТВ. женщины, МЧС, пожары, Санкт-Петербург, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Единственная женщина-пожарный в России дала интервью НТВ

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Единственная <nobr>женщина-пожарный</nobr> в России дала интервью НТВ

Единственная женщина-пожарный в России дала интервью НТВ

Единственная <nobr>женщина-пожарный</nobr> в России дала интервью НТВ

    Только раз в год, 8 Марта, петербурженка Анна Шпенова позволяет своим коллегам особенное отношение. В Международный женский день, невзирая на мужественную профессию, она принимает знаки внимания и букеты цветов.

    Единственная в МЧС России женщина-пожарный служит наравне с сильным полом. Это дело принципа сержанта внутренней службы. Семь лет назад она пришла во 2-ю пожарную спецчасть. В 2015-м была награждена медалью «За отвагу на пожаре». Про подвиг, про специфику профессии и коллегах мужчинах мама двоих детей рассказала НТВ в преддверии 8 Марта.

    Анна Шпенова    , пожарный-спасатель 2-й пожарной части Санкт-Петербурга: «Об уникальности тут речи никакой быть не может. Когда устраивалась на работу, даже предположить не могла, что я одна. Я думала, женщины работают в этой сфере. Поначалу, конечно, ко мне относились скептически.

    Они вообще думали, что я сейчас наиграюсь. В серьезный пожар попаду и скажу: „Всё, мальчики, я переодеваюсь и иду домой“. Но этого не произошло. Это неважно, женщина ты или мужчина. Если ты можешь выполнять эту работу, у тебя есть для этого все данные, значит иди и делай».

    Подробнее — в видеосюжете НТВ.

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