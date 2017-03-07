Браконьеры убили одного из старейших слонов Африки

В кенийском национальном парке Цаво браконьеры убили одного из наиболее старых и крупных слонов во всей Африке,
50-летнего Сатао II.
Уникальное животное убили отравленной стрелой, сообщают Вести.Ru. Предполагаемых преступников было двое, их задержали.
У талисмана заповедника были большие бивни, таких слонов осталось 24 на всей планете. После гибели Сатао II в Кении осталось всего 14 слонов этой породы. Один бивень легендарного слона весил 51,5 килограмма, второй — 50,5 килограмма.
Власти Кении отмечают, что слоновая кость по-прежнему высоко ценится на черном рынке. Согласно статистике, за последние десять лет общее количество обитающих в Африке слонов сократилось с 415 до 111 тысяч.
У талисмана заповедника были большие бивни, таких слонов осталось 24 на всей планете. После гибели Сатао II в Кении осталось всего 14 слонов этой породы. Один бивень легендарного слона весил 51,5 килограмма, второй — 50,5 килограмма.
Власти Кении отмечают, что слоновая кость по-прежнему высоко ценится на черном рынке. Согласно статистике, за последние десять лет общее количество обитающих в Африке слонов сократилось с 415 до 111 тысяч.
Комментарии