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  • 07.03, 19:59

Браконьеры убили одного из старейших слонов Африки

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Браконьеры убили одного из старейших слонов Африки

Браконьеры убили одного из старейших слонов Африки

В кенийском национальном парке Цаво браконьеры убили одного из наиболее старых и крупных слонов во всей Африке, 50-летнего Сатао II.

Уникальное животное убили отравленной стрелой, сообщают Вести.Ru. Предполагаемых преступников было двое, их задержали.

У талисмана заповедника были большие бивни, таких слонов осталось 24 на всей планете. После гибели Сатао II в Кении осталось всего 14 слонов этой породы. Один бивень легендарного слона весил 51,5 килограмма, второй — 50,5 килограмма.

Власти Кении отмечают, что слоновая кость по-прежнему высоко ценится на черном рынке. Согласно статистике, за последние десять лет общее количество обитающих в Африке слонов сократилось с 415 до 111 тысяч.

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