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  • 07.03, 18:28
Участницы «Ты супер!» Кристина Ашмарина и Анастасия Никитина выступили на сцене Кремлёвского дворца. НТВ, дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участницы «Ты супер!» Кристина Ашмарина и Анастасия Никитина выступили на сцене Кремлёвского дворца

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Участницы «Ты супер!» Кристина Ашмарина и Анастасия Никитина выступили на сцене Кремлёвского дворца

Участницы «Ты супер!» Кристина Ашмарина и Анастасия Никитина выступили на сцене Кремлёвского дворца

Участницы «Ты супер!» Кристина Ашмарина и Анастасия Никитина выступили на сцене Кремлёвского дворца

    Конкурсантки международного музыкального шоу «Ты супер!» Кристина Ашмарина и Анастасия Никитина выступили на сцене Государственного Кремлёвского дворца, приняв участие в гала-концерте «Все звёзды для любимой».

    8 Марта НТВ подарит атмосферу настоящего праздника весны. В ежегодном гала-концерте «Все звёзды для любимой» песни исполнили Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, Лев Лещенко, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Лолита, группа A’Studio, Виктория Дайнеко, Ани Лорак, MBAND, Эмин и многие другие. Вместе со звёздами первого эшелона на главную сцену страны вышли 17-летняя Кристина Ашмарина и 18-летняя Анастасия Никитина.

    Участие в шоу уже стало для конкурсанток путевкой на большую сцену. Показать свой удивительный вокальный талант Кристину и Анастасию пригласили на юбилейном, десятом, концерте «Все звёзды для любимой». Кристина Ашмарина спела лиричную композицию «Танцы на стёклах», а Анастасия Никитина — песню «Путь».

    Кристина поделилась своими эмоциями перед ответственным выступлением: «Я очень рада и благодарна телеканалу НТВ, а также организаторам концерта за предоставленную возможность. Спеть на самой главной сцене страны и с такими звездами — невероятно. Не знаю почему, но я совсем не волнуюсь — масштаб сцены больше вызывает восхищение, чем пугает!»

    Юных вокалисток поддержал и дал совет король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров: «Для того, чтобы девочки не переживали, желаю им не думать о волнении, а получать кайф от выхода на сцену. Если вы получите удовольствие, зритель моментально примет его, зарядится им. От волнения никуда не уйти, но главное — самому чувствовать радость от этого момента».

    Увидеть выступление конкурсанток «Ты супер!» в гала-концерте «Все звёзды для любимой» можно будет 8 марта в 22:30 на телеканале НТВ.

    Продолжение отборочного тура конкурса «Ты супер!» зрители увидят уже в ближайшую субботу, 11 марта, в 20:00 на НТВ.

    Напоминаем, что следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.

    Кроме того, НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». Для участия нужно выложить в соцсети с хештегом #тысупер видео, на котором ваш ребенок исполняют гимн проекта. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.

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