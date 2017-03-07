Трамп назвал Обаму слабаком, позволявшим РФ давить на себя

For eight years Russia «ran over» President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.

По словам нового хозяина Белого дома, Обама во время своего президентского срока не смог дать достойного отпора России, которая усиливала свои позиции в последние годы. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.: «Восемь лет Россия давила на президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, воссоединилась с Крымом и прибавила ракет. Слабак!».