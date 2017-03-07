Трамп назвал Обаму слабаком, позволявшим РФ давить на себя

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за проявленную, по его мнению, слабость.
По словам нового хозяина Белого дома, Обама во время своего президентского срока не смог дать достойного отпора России, которая усиливала свои позиции в последние годы. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп: «Восемь лет Россия давила на президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, воссоединилась с Крымом и прибавила ракет. Слабак!».
Дональд Трамп: «Восемь лет Россия давила на президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, воссоединилась с Крымом и прибавила ракет. Слабак!».
For eight years Russia «ran over» President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.
Комментарии