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  • 07.03, 18:29
Секретарь Совбеза РФ обсудил с армянским коллегой сотрудничество между странами. Армения, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Секретарь Совбеза РФ обсудил с армянским коллегой сотрудничество между странами

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Секретарь Совбеза РФ обсудил с армянским коллегой сотрудничество между странами

Секретарь Совбеза РФ обсудил с армянским коллегой сотрудничество между странами

    Николай Патрушев провел в Ереване консультации по вопросам безопасности.

    Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев обсудил сегодня со своим армянским коллегой Юрием Хачатуровым двустороннее сотрудничество между странами в сфере безопасности.

    На встрече также уточнили позиции России и Армении по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщили в пресс-службе российского Совбеза.

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