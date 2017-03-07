Секретарь Совбеза РФ обсудил с армянским коллегой сотрудничество между странами

Николай Патрушев провел в Ереване консультации по вопросам безопасности.

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переговоры

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев обсудил сегодня со своим армянским коллегой Юрием Хачатуровым двустороннее сотрудничество между странами в сфере безопасности.



На встрече также уточнили позиции России и Армении по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщили в пресс-службе российского Совбеза.

