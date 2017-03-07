Путин и Орбан приветствовали решение Еврокомиссии по АЭС «Пакш»

Президент России Владимир Путин и
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили удовлетворение решением Еврокомиссии, одобрившей строительство новых блоков на венгерской АЭС «Пакш» при участии «Росатома».
Эту тему лидеры двух стран обсудили во время телефонного разговора, который состоялся 7 марта по инициативе венгерской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля
Пресс-служба Кремля: «Выражено, в частности, удовлетворение решением Еврокомиссии, снимающим препятствия на пути реализации проекта сооружения с участием государственной корпорации „Росатом“ двух новых блоков на венгерской атомной электростанции „Пакш“».
Контракты на достройку АЭС «Пакш» «Росатом» подписал в декабре 2014 года. Общая стоимость инвестиций не превысит 12,5 млрд евро. До этого, в марте того же года, Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении РФ кредита в размере до 10 млрд евро на достройку АЭС «Пакш».
В ноябре 2015 года Еврокомиссия начала расследование в отношении планов Венгрии по обеспечению финансирования строительства двух новых ядерных реакторов АЭС «Пакш-2». Комиссия собиралась выяснить, реализуется ли проект на рыночных условиях, или речь идет о государственной помощи, и понять, как это сказывается на конкуренции.
В ноябре 2016 года Еврокомиссия закрыла расследование по возможному нарушению Венгрией тендерного законодательства ЕС при выборе поставщика, но продлила расследование по последней процедуре — «Уведомление директората по конкуренции об отсутствии государственной поддержки». Венгрия как член Евросоюза была обязана выполнить в общей сложности пять уведомительно-согласительных процедур с Еврокомиссией в связи с реализацией проекта расширения АЭС «Пакш». К настоящему моменту по четырем процедурам ЕК уже были приняты решения в пользу проекта.
Получение лицензии на площадку АЭС «Пакш-2» ожидается весной 2017 года, начало строительства — в 2018 году. Ввод блоков в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2025–2026 годы.
Пресс-служба Кремля: «Выражено, в частности, удовлетворение решением Еврокомиссии, снимающим препятствия на пути реализации проекта сооружения с участием государственной корпорации „Росатом“ двух новых блоков на венгерской атомной электростанции „Пакш“».
Контракты на достройку АЭС «Пакш» «Росатом» подписал в декабре 2014 года. Общая стоимость инвестиций не превысит 12,5 млрд евро. До этого, в марте того же года, Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении РФ кредита в размере до 10 млрд евро на достройку АЭС «Пакш».
В ноябре 2015 года Еврокомиссия начала расследование в отношении планов Венгрии по обеспечению финансирования строительства двух новых ядерных реакторов АЭС «Пакш-2». Комиссия собиралась выяснить, реализуется ли проект на рыночных условиях, или речь идет о государственной помощи, и понять, как это сказывается на конкуренции.
В ноябре 2016 года Еврокомиссия закрыла расследование по возможному нарушению Венгрией тендерного законодательства ЕС при выборе поставщика, но продлила расследование по последней процедуре — «Уведомление директората по конкуренции об отсутствии государственной поддержки». Венгрия как член Евросоюза была обязана выполнить в общей сложности пять уведомительно-согласительных процедур с Еврокомиссией в связи с реализацией проекта расширения АЭС «Пакш». К настоящему моменту по четырем процедурам ЕК уже были приняты решения в пользу проекта.
Получение лицензии на площадку АЭС «Пакш-2» ожидается весной 2017 года, начало строительства — в 2018 году. Ввод блоков в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2025–2026 годы.
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