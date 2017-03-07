В Алма-Ате енот забрался в чужой дом и помыл посуду

Порадовать женщину можно не только букетом цветов, но и проявлением заботы о ней. И ждать 8 Марта совсем не обязательно. В Алма-Ате забравшийся в чужой дом енот дал мастер-класс по мытью посуды.

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Казахстан

На видео из Казахстана енот, каким-то образом проникший на кухню, забрался в раковину и принялся разгребать гору посуды.



Енот ловко подставлял под струю воды одну тарелку за другой, чем и заслужил восторженную реакцию хозяйки. Остается только догадываться, последовал ли примеру енота мужчина, который снимал это видео.