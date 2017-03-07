Стая бродячих псов изгрызла иномарку в Петрозаводске

В Петрозаводске горожане освободили кошку, которая в моторном отсеке припаркованного во дворе внедорожника спасалась от стаи бродячих собак. Пытаясь добраться до кошки, псы в буквальном смысле изуродовали иномарку.

145 Карелия

собаки

Что делала кошка под капотом его машины, Михаил Тимофеев узнал позже. Соседка рассказала, что видела все с балкона. Ее Мурка, как выяснилось, пряталась от собак. Бродячие псы в тот день запугали всех в округе. Пытаясь вызволить жертву, псы буквально раскурочили машину.



Похоже, собаки долго не сдавались. Они погрызли фары, покрышки. И только металл оказался им не по клыкам. В такую весьма необычную версию, признался мужчина, он бы и сам никогда не поверил. Если бы с этой стаей не встречался лично.



Теперь Михаил ломает голову над вопросом, кто будет отвечать за случившееся. А главное — компенсировать ущерб. Ведь внедорожник он купил всего несколько дней назад. По сути не успел даже сесть за руль своего автомобиля. В автосервисе уже подсчитали, что ремонт автомобиля Михаилу обойдется почти в 200 тысяч рублей.