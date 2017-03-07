КС поручил пересмотреть дело о конфискованной картине «Христос во гробе»

Конституционный Суд России сегодня решил судьбу картины знаменитого русского художника Карла Брюллова. Речь идет о полотне «Христос во гробе». Его конфисковали у владельца в рамках уголовного дела о контрабанде культурных ценностей. Срок давности дела давно истек, а бывший хозяин потребовал вернуть шедевр, который хранится в Русском музее.
Десять лет назад гражданин Германии Александр Певзнер в одном из соборов Брюсселя нашел картину «Христос во гробе», выкупил и привез ее в Россию на экспертизу, поскольку предполагал, что ее написал Карл Брюллов. Экспертиза подтвердила эту догадку, но картина была изъята у собственника, поскольку документы на нее были оформлены, как сообщается, ненадлежащим образом.
В итоге уголовное дело о контрабанде было прекращено за истечением срока давности, но картина Брюллова так и осталась в статусе вещественного доказательства. Александр Певзнер обратился в Конституционный Суд, который сегодня огласил решение.
Суд учел, что прекращение дела по сроку давности — это не реабилитирующее обстоятельство. То есть он не был признан невиновным, а значит, картина остается на ответственном хранении. Ситуация странная и неопределенная, что и отметил Конституционный Суд.
Другим словами, закон правильный и Конституции соответствует, но ситуацию в подвешенном состоянии оставлять нельзя. Согласно озвученной сегодня позиции, дело должно быть возвращено в суд, а суд, соответственно, должен довести его до логического конца и определить, виновен ли Александр Певзнер в контрабанде. Если да, то картину у него конфискуют как орудие преступления, если нет, то оправдают и картину вернут. При этом произведение искусства до конца процесса так и останется недоступным для широкой публики.
В итоге уголовное дело о контрабанде было прекращено за истечением срока давности, но картина Брюллова так и осталась в статусе вещественного доказательства. Александр Певзнер обратился в Конституционный Суд, который сегодня огласил решение.
Суд учел, что прекращение дела по сроку давности — это не реабилитирующее обстоятельство. То есть он не был признан невиновным, а значит, картина остается на ответственном хранении. Ситуация странная и неопределенная, что и отметил Конституционный Суд.
Другим словами, закон правильный и Конституции соответствует, но ситуацию в подвешенном состоянии оставлять нельзя. Согласно озвученной сегодня позиции, дело должно быть возвращено в суд, а суд, соответственно, должен довести его до логического конца и определить, виновен ли Александр Певзнер в контрабанде. Если да, то картину у него конфискуют как орудие преступления, если нет, то оправдают и картину вернут. При этом произведение искусства до конца процесса так и останется недоступным для широкой публики.
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