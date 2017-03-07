«НТВ-видение» представляет фильм «Сталинские соколы. Расстрелянное небо»

Новый документальный фильм обозревателя НТВ Владимира Чернышёва — это рассказ о становлении советской военной авиации накануне Великой Отечественной войны и о тех лётчиках, которых называли «сталинскими соколами», о людях, которые были настоящими фанатиками своего дела, но которые не были готовы оказаться в центре смены эпох и стали жертвами безжалостного исторического процесса.

325 авиация

история

кино

НТВ

премьера

СССР

Рычагов, Алкснис, Смушкевич, Лёвин — все они снискали легендарную славу уже при жизни. Но теперь даже места их захоронений неизвестны. Главком ВВС Яков Алкснис пал жертвой большого террора в 38-м году. Но вот почему пали жертвой его товарищи и преемники на посту главкома, до сих пор остается загадкой. Они были репрессированы буквально накануне и в первые дни войны. В эти же дни на «мирно спящих аэродромах», так и не успев взлететь, сгорели под немецкими бомбежками сотни советских самолетов. Верхушка отечественной военной авиации была расстреляна в день Красной Армии — 23 февраля 1942 года. Но уже через год советская военная авиация «расправила крылья» и начала наносить врагу удар за ударом.



Герои Советского Союза, победители боев в небе над Испанией и Халхин-Голом — почему они стали жертвами новых репрессий, хотя фронт нуждался в квалифицированных кадрах? Связано ли это со странным прилетом немецкого «Юнкерса» на Ходынский аэропорт в мае 1941-го? Какие системные ошибки привели советскую авиацию в кризисное состояние накануне гитлеровской агрессии? В своём новом фильме Владимир Чернышёв попытается найти ответы на эти и другие вопросы. Автор поделится со зрителями полными трагизма историями о том, в каких муках, подвигах и крови ковалась будущая победа СССР над немецкими асами в воздухе и о том, какие люди, со всеми их противоречиями и разными судьбами, прокладывали нашей стране путь в небо.



Владимир Чернышёв: «Мы пытаемся разобраться в трагедии судеб, а окунаемся в судьбу страны. Сложная и невероятная эпоха возносила простых деревенских юношей на вершины, а потом так же быстро и безжалостно перемалывала их. Они создавали советскую авиацию практически с нуля, совершали трагические ошибки. Это история о технике, которую сегодня не делают, и о людях, которых сегодня не встретишь. Но эти типажи соответствовали эпохе — жестокой, противоречивой и невероятной. Мы не можем из сегодняшнего дня понять, почему они так быстро были сброшены с вершины, почему были обвинены во всех страшных грехах и расстреляны. Была ли степень их вины в поражениях начала войны? Было ли это результатом грязных интриг? Допустима ли шпионская версия? Конечно, мы пытались разобраться в этом трагическом детективе. Мы можем сказать одно: без этих людей не было бы ни ошибок на пути к Победе, ни самой Победы, до которой они не дожили. Особенно поражает то, что никто из них не перешагнул 45-летнего рубежа. В 30 лет они уже стояли у руля отрасли, которая создавалась заново — военной авиации. Заводы и авиапарады, летные училища и коридоры Кремля, тюрьмы и научные „шарашки“ ГУЛАГа — всё это связано неразрывно, и мы вместе с нашими героями должны через всё это пройти в фильме, чтобы понять и приблизить к себе ту героическую и трагическую эпоху».



«Сталинские соколы. Расстрелянное небо» — премьера в пятницу, 17 марта, в 23:30 на НТВ.