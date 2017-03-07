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  • 07.03, 09:22
Следователи изучают видео нашумевшего конкурса на раздевание в ночном клубе Благовещенска. Амурская область, дети и подростки, ночные клубы, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Следователи изучают видео нашумевшего конкурса на раздевание в ночном клубе Благовещенска

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Следователи изучают видео нашумевшего конкурса на раздевание в ночном клубе Благовещенска

Следователи изучают видео нашумевшего конкурса на раздевание в ночном клубе Благовещенска

Следователи изучают видео нашумевшего конкурса на раздевание в ночном клубе Благовещенска

    В Благовещенске началась доследственная проверка информации об инциденте в ночном клубе Благовещенска, где две девушки разделись догола в борьбе за 15000 рублей.

    По информации СУ СК РФ по Амурской области, одна из участниц конкурса на раздевания несовершеннолетняя.

    СУ СК РФ по Амурской области: «По фактам, изложенным в размещенных 6 марта 2017 в средствах массовой информации публикациях о проведении в одном из ночных клубов города Благовещенска конкурса на раздевание, в котором приняла участие, предположительно, несовершеннолетняя, следственными органами СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки».

    Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи, за 15000 рублей сражались две самые раскрепощенные гостьи ночного клуба, одна из которых в итоге сняла с себя всю одежду, получив заветный приз. Видеоролик вызвал бурное обсуждение в соцсетях и шквал критики в адрес и девушек, и организаторов стриптиз-битвы.

    По данным СМИ, одной из участниц конкурса всего 16 лет, при этом ранее она уже раздевалась в этом же клубе, когда там разыгрывали билеты на концерт.

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