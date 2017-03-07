Синоптики предупредили о сильном гололеде в Москве и ряде регионов

«Переохлажденный дождь» грозит жителям ЦФО множеством ДТП и переломов: сильная гололедица ожидается в столичном регионе и ряде областей.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России: «Ситуация касается большого числа регионов, особенно Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. И в Москве ужасно скользко, необходима предельная бдительность. Очень опасная ситуация, об этом обязательно нужно говорить».
Он объяснил, что небывало сильный гололед связан с явлением «переохлажденного дождя» — это замерзшие «шарики-ледышки», внутри которых находится вода. Они образовались из-за того, что этой ночью на высоте 1,5 км температура воздуха выше нуля (около +2), а у земли — ниже (порядка -2): снежинки с высоты 4 км опускаются в теплый слой, тают, а затем вновь покрываются ледяным «панцирем» у земли. Падая на поверхность, они немедленно образуют ледяную корку.
Столичный регион попал под ледяной дождь еще вчера. Дороги и тротуары покрылись коркой льда. Произошло множество мелких ДТП. В соцсетях на превращение Москвы в большой каток отреагировали с юмором.
Он объяснил, что небывало сильный гололед связан с явлением «переохлажденного дождя» — это замерзшие «шарики-ледышки», внутри которых находится вода. Они образовались из-за того, что этой ночью на высоте 1,5 км температура воздуха выше нуля (около +2), а у земли — ниже (порядка -2): снежинки с высоты 4 км опускаются в теплый слой, тают, а затем вновь покрываются ледяным «панцирем» у земли. Падая на поверхность, они немедленно образуют ледяную корку.
Столичный регион попал под ледяной дождь еще вчера. Дороги и тротуары покрылись коркой льда. Произошло множество мелких ДТП. В соцсетях на превращение Москвы в большой каток отреагировали с юмором.
можно просто надевать коньки и даже не бояться, что попадаться асфальт, потому что лёд просто везде!— елка (@Elsa_Wulf) 6 марта 2017 г.
Если ты не идёшь на каток, то каток идёт к тебе. Спасибо, март— ann_swiftt (@Gulka_anya) 6 марта 2017 г.
Дороги, покрытые льдом. Машины, покрытые льдом. Дверные ручки, покрытые льдом. Что за «Послезавтра» тут было, пока я спал— Eugene K (@e_kvasov) 6 марта 2017 г.
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