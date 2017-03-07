Синоптики предупредили о сильном гололеде в Москве и ряде регионов

можно просто надевать коньки и даже не бояться, что попадаться асфальт, потому что лёд просто везде! — елка (@Elsa_Wulf) 6 марта 2017 г.

Если ты не идёшь на каток, то каток идёт к тебе. Спасибо, март — ann_swiftt (@Gulka_anya) 6 марта 2017 г.

Дороги, покрытые льдом. Машины, покрытые льдом. Дверные ручки, покрытые льдом. Что за «Послезавтра» тут было, пока я спал — Eugene K (@e_kvasov) 6 марта 2017 г.