#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.03, 07:51

Синоптики предупредили о сильном гололеде в Москве и ряде регионов

1 комментарий
  • Фото РИА Новости, Денис Тырин
Синоптики предупредили о сильном гололеде в Москве и ряде регионов

Синоптики предупредили о сильном гололеде в Москве и ряде регионов

Синоптики предупредили о сильном гололеде в Москве и ряде регионов
  • Фото РИА Новости, Денис Тырин

    • «Переохлажденный дождь» грозит жителям ЦФО множеством ДТП и переломов: сильная гололедица ожидается в столичном регионе и ряде областей.

    Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России: «Ситуация касается большого числа регионов, особенно Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. И в Москве ужасно скользко, необходима предельная бдительность. Очень опасная ситуация, об этом обязательно нужно говорить».

    Он объяснил, что небывало сильный гололед связан с явлением «переохлажденного дождя» — это замерзшие «шарики-ледышки», внутри которых находится вода. Они образовались из-за того, что этой ночью на высоте 1,5 км температура воздуха выше нуля (около +2), а у земли — ниже (порядка -2): снежинки с высоты 4 км опускаются в теплый слой, тают, а затем вновь покрываются ледяным «панцирем» у земли. Падая на поверхность, они немедленно образуют ледяную корку.

    Ситуацию усугубляет ветер, отметил Вильфанд. Такой дождь опасен не только для пешеходов и автомобилистов, но и для энергетической инфраструктуры, поскольку льдом покрываются провода.

    Столичный регион попал под ледяной дождь еще вчера. Дороги и тротуары покрылись коркой льда. Произошло множество мелких ДТП. В соцсетях на превращение Москвы в большой каток отреагировали с юмором.





    Новости по теме

    Весна-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru