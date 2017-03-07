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  • 07.03, 07:51
Британский парламент рассмотрит петицию против шпилек в офисах. Великобритания, женщины, работа, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Британский парламент рассмотрит петицию против шпилек в офисах

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Британский парламент рассмотрит петицию против шпилек в офисах

Британский парламент рассмотрит петицию против шпилек в офисах

    Британский парламент согласился рассмотреть довольно нестандартную петицию — о запрете ношения на работе обуви на высоком каблуке. Это обращение собрало более 150 тысяч подписей.

    Инициатором петиции, запущенной в мае прошлого года, стала британка Никола Торп, работавшая в международной компании PWC в Лондоне. По словам девушки, ее уволили после того, как она отказалась носить такую обувь в офисе. Это вызвало широкий общественный резонанс.

    Парламентский комитет по петициям получил сотни писем от девушек, которые жаловались на боль от ношения высоких каблуков в течение долгого времени на рабочем месте. После того, как комитет начал расследование по делу Торп, правительство Великобритании заявило, что ни один работодатель не имеет права проводить политику дискриминации по половому признаку.

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