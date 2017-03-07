Совбез ООН соберется по поводу КНДР 8 марта

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с пусками четырех баллистических ракет КНДР назначено на среду.
О проведении внеочередного заседания СБ ООН попросили США и Япония в координации с Южной Кореей.
КНДР в ночь на понедельник запустила четыре баллистических ракеты в сторону Японии. Власти Северной Кореи заявили, что таким образом отрабатывались удары по военным базам США в Японии.
ТАСС.
КНДР в ночь на понедельник запустила четыре баллистических ракеты в сторону Японии. Власти Северной Кореи заявили, что таким образом отрабатывались удары по военным базам США в Японии.
ТАСС.
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