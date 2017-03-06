Иранские катера вынудили корабль ВМС США сменить курс

В Ормузском проливе корабль ВМС США Invincible («Непобедимый») был вынужден сменить курс
из-за сближения с иранскими катерами.
Катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приблизились на 550 метров к американскому кораблю измерительного комплекса, который шел в сопровождении трех британских военных кораблей. Из-за этого флотилии пришлось изменить курс.
Американская сторона назвала действия иранских моряков «нарушающими правила безопасности и непрофессиональными», передает РИА Новости.
Между тем американские СМИ сообщили, что Иран провел испытания двух баллистических ракет, которые были пущены в сторону Оманского залива. Кроме того, в понедельник президент США Дональд Трамп позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, чтобы обсудить иранскую угрозу — опасность ядерной сделки и агрессивное поведение этой страны в регионе.
Американская сторона назвала действия иранских моряков «нарушающими правила безопасности и непрофессиональными», передает РИА Новости.
Между тем американские СМИ сообщили, что Иран провел испытания двух баллистических ракет, которые были пущены в сторону Оманского залива. Кроме того, в понедельник президент США Дональд Трамп позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, чтобы обсудить иранскую угрозу — опасность ядерной сделки и агрессивное поведение этой страны в регионе.
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