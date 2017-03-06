Саратовская пенсионерка пыталась обворовать магазин по схеме из сериала

Сотрудники Росгвардии в Саратовской области задержали
72-летнюю пенсионерку, которая намеревалась обворовать местный магазин по схеме из любимого детективного сериала.
Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, в городе Пугачёв пенсионерка вскрыла ломом входную дверь в универмаг и пыталась похитить из него компьютерный монитор и денежные средства, хранившиеся в металлическом сейфе. Однако сработала сигнализация, и прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали женщину, передает РИА Новости.
Из сообщения Росгвардии: «Выяснилось, что пенсионерка работала уборщицей в вышеуказанном магазине и к преступлению готовилась заранее, предварительно просмотрев детективный сериал с описанием подобного преступления».
Возбуждено уголовное дело. В Росгвардии отметили, что подозреваемая ранее уже была судима за преступление имущественного характера.
Из сообщения Росгвардии: «Выяснилось, что пенсионерка работала уборщицей в вышеуказанном магазине и к преступлению готовилась заранее, предварительно просмотрев детективный сериал с описанием подобного преступления».
Возбуждено уголовное дело. В Росгвардии отметили, что подозреваемая ранее уже была судима за преступление имущественного характера.
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