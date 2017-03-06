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  • 06.03, 21:14
Побережье Финского залива в Кронштадте очистили от мусора. Кронштадт, Санкт-Петербург, мусор, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Побережье Финского залива в Кронштадте очистили от мусора

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Побережье Финского залива в Кронштадте очистили от мусора

Побережье Финского залива в Кронштадте очистили от мусора

    Одной незаконной свалкой в Кронштадте стало меньше.

    Сегодня петербургские активисты вместе с горожанами и представителями администрации Кронштадтского района расчистили побережье Финского залива. Первыми несанкционированную гору мусора заметили местные жители и отправили заявку на интерактивную карту свалок.

    Граждане решили не дожидаться, пока найдут виновника, а взяли в руки лопаты и навели порядок на побережье в преддверии пляжного сезона. На генеральную уборку ушло чуть больше часа. Понадобился экскаватор, грузовик и, конечно, желание.

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