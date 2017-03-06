Побережье Финского залива в Кронштадте очистили от мусора

Одной незаконной свалкой в Кронштадте стало меньше.

Сегодня петербургские активисты вместе с горожанами и представителями администрации Кронштадтского района расчистили побережье Финского залива. Первыми несанкционированную гору мусора заметили местные жители и отправили заявку на интерактивную карту свалок.



Граждане решили не дожидаться, пока найдут виновника, а взяли в руки лопаты и навели порядок на побережье в преддверии пляжного сезона. На генеральную уборку ушло чуть больше часа. Понадобился экскаватор, грузовик и, конечно, желание.