Московский режиссер предложил БДТ свежий взгляд на «Трех сестер»

Спустя полвека на сцену Большого драматического театра возвращаются чеховские «Три сестры». Премьеру с петербургскими артистами готовила столичная команда постановщиков.

Режиссер Владимир Панков и художник Максим Обрезков превратили прославленные подмостки в вокзальный перрон, где перемен к лучшему теперь ожидают сразу два поколения «сестер».



Критики уже окрестили новую версию подчеркнуто полифоничной, намекая на богатую музыкальную партитуру спектакля, количество актерских составов, многоплановость смыслов и разнообразие жанров.



Владимир Панков, режиссер, руководитель московской студии SounDrama, директор театра «Центр драматургии и режиссуры»: «Первое действие — водевиль. Второе действие — это мистерия. Третье действие — это драма. Четвертое действие — это трагедия. Собственно, о „Трех сестрах“ мне меньше всего сейчас хочется говорить. Чтобы зритель пришел и сам всё расставил на свои места».



Вопреки названию пьесы получился вокзал даже не для троих, а для шести сестер. Режиссер Владимир Панков вывел на сцену сразу двух Ирин, двух Маш и двух Ольг. В паре работают актрисы разных поколений.



Татьяна Аптикеева, актриса БДТ, заслуженная артистка России, исполнительница роли Ольги: «Нужно по-актерски и слышать и чувствовать главные переживания людей, которые играют твою же роль в другой ипостаси, в другом поколении. Нужно ощущать и подхватывать».



Людмила Сапожникова играла Ирину на сцене БДТ и в середине 60-х. На драгоценных кадрах кинохроники сохранились фрагменты репетиций Георгия Товстоногова и целого созвездия любимых артистов. Вопросом, как играть Тузенбаха после Юрского, Виктор Княжев не задается, делая ставку на искренность. Свою и своего персонажа.



Виктор Княжев, актер БДТ, исполнитель роли Николая Тузенбаха: «В современном мире я очень люблю людей, которые позитивные. И вот он такой позитивный человек, который несет радость, который действительно думает, что говорит. И слова „я буду работать“ он произносит от чистого сердца».



О неожиданной режиссерской математике и том, что связывает грядущую премьеру с легендарной товстоноговской постановкой середины 60-х, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Юлии Олещенко.