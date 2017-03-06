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  • 06.03, 19:43
Московский режиссер предложил БДТ свежий взгляд на «Трех сестер». Большой драматический театр, Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Московский режиссер предложил БДТ свежий взгляд на «Трех сестер»

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Московский режиссер предложил БДТ свежий взгляд на «Трех сестер»

Московский режиссер предложил БДТ свежий взгляд на «Трех сестер»

    Спустя полвека на сцену Большого драматического театра возвращаются чеховские «Три сестры». Премьеру с петербургскими артистами готовила столичная команда постановщиков.

    Режиссер Владимир Панков и художник Максим Обрезков превратили прославленные подмостки в вокзальный перрон, где перемен к лучшему теперь ожидают сразу два поколения «сестер».

    Критики уже окрестили новую версию подчеркнуто полифоничной, намекая на богатую музыкальную партитуру спектакля, количество актерских составов, многоплановость смыслов и разнообразие жанров.

    Владимир Панков, режиссер, руководитель московской студии SounDrama, директор театра «Центр драматургии и режиссуры»: «Первое действие — водевиль. Второе действие — это мистерия. Третье действие — это драма. Четвертое действие — это трагедия. Собственно, о „Трех сестрах“ мне меньше всего сейчас хочется говорить. Чтобы зритель пришел и сам всё расставил на свои места».

    Вопреки названию пьесы получился вокзал даже не для троих, а для шести сестер. Режиссер Владимир Панков вывел на сцену сразу двух Ирин, двух Маш и двух Ольг. В паре работают актрисы разных поколений.

    Татьяна Аптикеева    , актриса БДТ, заслуженная артистка России, исполнительница роли Ольги: «Нужно по-актерски и слышать и чувствовать главные переживания людей, которые играют твою же роль в другой ипостаси, в другом поколении. Нужно ощущать и подхватывать».

    Людмила Сапожникова играла Ирину на сцене БДТ и в середине 60-х. На драгоценных кадрах кинохроники сохранились фрагменты репетиций Георгия Товстоногова и целого созвездия любимых артистов. Вопросом, как играть Тузенбаха после Юрского, Виктор Княжев не задается, делая ставку на искренность. Свою и своего персонажа.

    Виктор Княжев    , актер БДТ, исполнитель роли Николая Тузенбаха: «В современном мире я очень люблю людей, которые позитивные. И вот он такой позитивный человек, который несет радость, который действительно думает, что говорит. И слова „я буду работать“ он произносит от чистого сердца».

    О неожиданной режиссерской математике и том, что связывает грядущую премьеру с легендарной товстоноговской постановкой середины 60-х, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Юлии Олещенко.

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