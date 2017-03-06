Студент из России пропал в Великобритании

Гражданин России, проходящий обучение в Великобритании, пропал без вести в графстве Суррей.
О пропаже молодого человека говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Великобритании.
Из сообщения посольства: «В Англии без вести пропал российский гражданин Иванело Виктор Валерьевич, студент Университета Суррей. Расследование и розыск ведутся полицией графства Суррей».
Графство Суррей расположено на юго-востоке Великобритании.
Из сообщения посольства: «В Англии без вести пропал российский гражданин Иванело Виктор Валерьевич, студент Университета Суррей. Расследование и розыск ведутся полицией графства Суррей».
Графство Суррей расположено на юго-востоке Великобритании.
Комментарии