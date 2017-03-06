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  • 06.03, 19:43

Студент из России пропал в Великобритании

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Студент из России пропал в Великобритании

Студент из России пропал в Великобритании

Студент из России пропал в Великобритании
  • Фото: Виктор Иванело /vk.com

    • Гражданин России, проходящий обучение в Великобритании, пропал без вести в графстве Суррей.

    О пропаже молодого человека говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Великобритании.

    Из сообщения посольства: «В Англии без вести пропал российский гражданин Иванело Виктор Валерьевич, студент Университета Суррей. Расследование и розыск ведутся полицией графства Суррей».

    Графство Суррей расположено на юго-востоке Великобритании.

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