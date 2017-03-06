Минобороны РФ подтвердило гибель российского военного в Сирии

В Министерстве обороны России подтвердили, что 2 марта под Пальмирой погиб
рядовой-контрактник Артём Горбунов. Это произошло при отражении атаки группы боевиков на позиции сирийских военных, где также находились российские военные советники.
Минобороны РФ: «Рядовой контрактной службы Артем Горбунов в Сирийской Арабской Республике выполнял задачи по охране группы российских военных советников».
В оборонном ведомстве добавили, что он посмертно представлен к государственной награде, передает РИА Новости. Горбунов погиб во время отражения атаки боевиков ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации — ред.), которые пытались прорваться к позициям сирийских военных под Пальмирой. Он охранял находившихся в этом районе военных советников из России.
В Минобороны не подтвердили гибель второго российского военного Ивана Слышкина, о которой сообщали некоторые СМИ. В ведомстве сообщили, что, по учетным данным, он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в запас.
В оборонном ведомстве добавили, что он посмертно представлен к государственной награде, передает РИА Новости. Горбунов погиб во время отражения атаки боевиков ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации — ред.), которые пытались прорваться к позициям сирийских военных под Пальмирой. Он охранял находившихся в этом районе военных советников из России.
В Минобороны не подтвердили гибель второго российского военного Ивана Слышкина, о которой сообщали некоторые СМИ. В ведомстве сообщили, что, по учетным данным, он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в запас.
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