В Люксембурге собака нашла в поезде 286 тысяч евро

В Люксембурге служебная собака по кличке Кэш
(по-английски — «наличные») обнаружила 286 тысяч евро, спрятанные в поезде.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на британскую телерадиокорпорацию BBC, 50 тысяч евро Кэш обнаружил на руках у одного из пассажиров поезда. Еще 236 тысяч находились в багаже другого пассажира.
Оба пассажира были арестованы, так как не сообщили, что перевозят наличные в сумме более 10 тысяч евро, как предусмотрено законодательством Люксембурга.
Оба пассажира были арестованы, так как не сообщили, что перевозят наличные в сумме более 10 тысяч евро, как предусмотрено законодательством Люксембурга.
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