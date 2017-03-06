Петербургские подростки стали чаще звонить по телефону доверия для самоубийц

Неутешительную статистику обращений на детский телефон доверия на тему подросткового суицида озвучили на специальной
пресс-конференции.
Чуть менее 40 звонков от потенциальных самоубийц поступило всего за два месяца. Для сравнения: за период с августа по декабрь прошлого года всего зафиксировали не более 30 сообщений о так называемых группах смерти. При этом на очный прием к психологу соглашается прийти только каждый третий ребенок, вовлеченный в игру с потенциально летальным исходом.
Участники проекта «Молодежная служба безопасности» отмечают: порядка 80 процентов тех, кто состоит в этих смертельных пабликах, не намереваются совершить суицид.
Чтобы отвлечь подростка от негативного влияния в Интернете, специалисты советуют родителям больше времени проводить с детьми, играть с ними, а при необходимости посещать семейные консультации у специалистов.
Напомним: под арестом в Петербурге находится администратор нескольких «групп смерти» Филипп Будейкин. Он действовал в соцсетях под псевдонимом Филипп Лис. Будейкин был задержан 16 ноября в Московской области, после чего был заключен под стражу судом Петербурга, арест продлили до 15 мая.
Участники проекта «Молодежная служба безопасности» отмечают: порядка 80 процентов тех, кто состоит в этих смертельных пабликах, не намереваются совершить суицид.
Чтобы отвлечь подростка от негативного влияния в Интернете, специалисты советуют родителям больше времени проводить с детьми, играть с ними, а при необходимости посещать семейные консультации у специалистов.
Напомним: под арестом в Петербурге находится администратор нескольких «групп смерти» Филипп Будейкин. Он действовал в соцсетях под псевдонимом Филипп Лис. Будейкин был задержан 16 ноября в Московской области, после чего был заключен под стражу судом Петербурга, арест продлили до 15 мая.
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