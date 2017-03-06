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  • 06.03, 19:43
Петербургские подростки стали чаще звонить по телефону доверия для самоубийц. Интернет, Санкт-Петербург, дети и подростки, психология, самоубийства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские подростки стали чаще звонить по телефону доверия для самоубийц

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Петербургские подростки стали чаще звонить по телефону доверия для самоубийц

Петербургские подростки стали чаще звонить по телефону доверия для самоубийц

    Неутешительную статистику обращений на детский телефон доверия на тему подросткового суицида озвучили на специальной пресс-конференции.

    Чуть менее 40 звонков от потенциальных самоубийц поступило всего за два месяца. Для сравнения: за период с августа по декабрь прошлого года всего зафиксировали не более 30 сообщений о так называемых группах смерти. При этом на очный прием к психологу соглашается прийти только каждый третий ребенок, вовлеченный в игру с потенциально летальным исходом.

    Участники проекта «Молодежная служба безопасности» отмечают: порядка 80 процентов тех, кто состоит в этих смертельных пабликах, не намереваются совершить суицид.

    Чтобы отвлечь подростка от негативного влияния в Интернете, специалисты советуют родителям больше времени проводить с детьми, играть с ними, а при необходимости посещать семейные консультации у специалистов.

    Напомним: под арестом в Петербурге находится администратор нескольких «групп смерти» Филипп Будейкин. Он действовал в соцсетях под псевдонимом Филипп Лис. Будейкин был задержан 16 ноября в Московской области, после чего был заключен под стражу судом Петербурга, арест продлили до 15 мая.

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