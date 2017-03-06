В самолетах «Победы» зашьют кармашки пассажирских кресел

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

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По словам Калмыкова, в авиакомпании провели эксперимент: на одном борту зашили кармашки кресел.



Андрей Калмыков: «В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты. Для нас это очень важно, особенно перед началом летнего сезона, когда каждая минута на счету».



Он пояснил, что мусор пассажиры передают бортпроводникам в течение всего полета. Бортовые журналы пассажирам будут предлагать бортпроводники, что, как ожидается, повысит привлекательность издания для рекламодателей.