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  • 06.03, 18:12

В самолетах «Победы» зашьют кармашки пассажирских кресел

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  • Фото: Лысцева Марина / ТАСС
В самолетах «Победы» зашьют кармашки пассажирских кресел

В самолетах «Победы» зашьют кармашки пассажирских кресел

В самолетах «Победы» зашьют кармашки пассажирских кресел
  • Фото: Лысцева Марина / ТАСС

    • Низкобюджетная авиакомпания «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

    По словам Калмыкова, в авиакомпании провели эксперимент: на одном борту зашили кармашки кресел.

    Андрей Калмыков: «В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты. Для нас это очень важно, особенно перед началом летнего сезона, когда каждая минута на счету».

    Он пояснил, что мусор пассажиры передают бортпроводникам в течение всего полета. Бортовые журналы пассажирам будут предлагать бортпроводники, что, как ожидается, повысит привлекательность издания для рекламодателей.

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