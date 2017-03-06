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  • 06.03, 18:12
Петербургские художницы соединили Восток и Запад в одной экспозиции. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские художницы соединили Восток и Запад в одной экспозиции

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Петербургские художницы соединили Восток и Запад в одной экспозиции

Петербургские художницы соединили Восток и Запад в одной экспозиции

    В Союзе художников Петербурга открывается выставка современной живописи и скульптуры.

    Известное изречение Киплинга о том, что Востоку и Западу никогда не сойтись, решили опровергнуть совместной выставкой четыре петербургских художницы. Скульптуры «Зеркало Венеры» и «Зеркало Сююмбике» отражают два противоположных взгляда на мир восточный и западный.

    Здесь же соседствуют изображения татарской царицы и танцовщиц Мариинского театра. А букет-посвящение Майе Плисецкой весьма гармонично смотрится рядом с табуном несущихся в ливень лошадей. Автор этой тюркской темы — выпускница Художественно-промышленной академии Елена Сайтбагина.

    В самой Сайтбагиной слились две крови — татарская и русская, но восточная тематика художнице всё-таки оказалась ближе. Соединить свои работы в одной экспозиции в Голубой гостиной союза художников выпускницам двух академий разных лет помогли национальные корни, место рождения — Ленинград и классическое образование.

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