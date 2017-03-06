Петербургские художницы соединили Восток и Запад в одной экспозиции

В Союзе художников Петербурга открывается выставка современной живописи и скульптуры.

Известное изречение Киплинга о том, что Востоку и Западу никогда не сойтись, решили опровергнуть совместной выставкой четыре петербургских художницы. Скульптуры «Зеркало Венеры» и «Зеркало Сююмбике» отражают два противоположных взгляда на мир восточный и западный.



Здесь же соседствуют изображения татарской царицы и танцовщиц Мариинского театра. А букет-посвящение Майе Плисецкой весьма гармонично смотрится рядом с табуном несущихся в ливень лошадей. Автор этой тюркской темы — выпускница Художественно-промышленной академии Елена Сайтбагина.



В самой Сайтбагиной слились две крови — татарская и русская, но восточная тематика художнице всё-таки оказалась ближе. Соединить свои работы в одной экспозиции в Голубой гостиной союза художников выпускницам двух академий разных лет помогли национальные корни, место рождения — Ленинград и классическое образование.