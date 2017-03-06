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  • 06.03, 18:12

Скормившему любовницу собакам футболисту предложили работу

2 комментария
Скормившему любовницу собакам футболисту предложили работу

Скормившему любовницу собакам футболисту предложили работу

Скормившему любовницу собакам футболисту предложили работу
  • Фото Associated Press © 2017, Felipe Dana

    • Бразильский футболист Бруно Фернандеш в 32 года решил возобновить футбольную карьеру. До этого он отсидел срок за жестокое убийство.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, бывший вратарь клуба Flamengo получил девять предложений о работе от разных клубов. Впрочем, многие бразильские команды призывают коллег воздержаться от сотрудничества с убийцей.

    В 2010 году Фернандеш убил любовницу Элизу Самудио, от которой у него был внебрачный сын. Тело женщины он скормил собакам. По словам бразильца, Самудио требовала от него выплаты алиментов, угрожая в противном случае рассказать о внебрачной связи его жене. Попытка шантажа и стала мотивом для убийства.

    Бруно Фернандеш был арестован, а в 2013 году его приговорили к 22 годам тюрьмы. Он был освобожден в феврале по амнистии. Сам футболист признается, что не жалеет о содеянном, а свою вину в тюрьме, по собственному мнению, полностью искупил.

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