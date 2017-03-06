Воссоединение Крыма с РФ и Олимпиаду россияне считают главными событиями десятилетия

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги 30 лет работы.

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За это время социологи провели тысячи исследований и опросов на актуальные темы. Результаты складываются в портрет современного российского общества, некоторые черты которого ВЦИОМ обрисовал сегодня.



Исследователи выделяют в новейшей истории пять этапов: «Распад СССР», «Лихие 90-е», «Стабилизация и экономический подъем», «Время кризисов и борьбы», «Глобальная турбулентность».



На вопрос, какие достижения последних 10–15 лет вы считаете самыми важными, 14% россиян ответили, что это воссоединение Крыма с РФ, 12% — Олимпиада в Сочи, 10% главным считают усиление обороноспособности страны.



О том, как менялось общественное сознание, расскажет специальная выставка, которую ВЦИОМ будет показывать на разных площадках страны в течение ближайшего года.