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  • 06.03, 18:12
Воссоединение Крыма с РФ и Олимпиаду россияне считают главными событиями десятилетия. ВЦИОМ, опросы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Воссоединение Крыма с РФ и Олимпиаду россияне считают главными событиями десятилетия

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Воссоединение Крыма с РФ и Олимпиаду россияне считают главными событиями десятилетия

Воссоединение Крыма с РФ и Олимпиаду россияне считают главными событиями десятилетия

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги 30 лет работы.

    За это время социологи провели тысячи исследований и опросов на актуальные темы. Результаты складываются в портрет современного российского общества, некоторые черты которого ВЦИОМ обрисовал сегодня.

    Исследователи выделяют в новейшей истории пять этапов: «Распад СССР», «Лихие 90-е», «Стабилизация и экономический подъем», «Время кризисов и борьбы», «Глобальная турбулентность».

    На вопрос, какие достижения последних 10–15 лет вы считаете самыми важными, 14% россиян ответили, что это воссоединение Крыма с РФ, 12% — Олимпиада в Сочи, 10% главным считают усиление обороноспособности страны.

    О том, как менялось общественное сознание, расскажет специальная выставка, которую ВЦИОМ будет показывать на разных площадках страны в течение ближайшего года.

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