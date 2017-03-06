Участники проекта «Ты супер!» побывали на съемках программы «Центральное телевидение»

Для участников проекта настало время новых открытий. Ребята увидели программу изнутри, а телецентр «Останкино» — с высоты сотен метров. Они давно хотели узнать, что же это такое прямой эфир информационной программы.
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Аппаратная «Центрального телевидения», до эфира — несколько минут. Режиссеры, ассистенты, звукорежиссеры, редакторы и выпускающие уже должны быть на своих позициях, но уступают ненадолго этот «центр управления полетами» участникам проекта «Ты супер!».
Главный режиссер Стас Сидоров рассказывает детям, что означают сотни кнопок и рычажков на пульте, что за картинки в каждом из десятков мониторов. Но каким бы крутым ни был технический центр, все-таки хочется попасть в студию. Увидеть и самое главное — почувствовать магию прямого эфира.
Анастасия Никитина, участница проекта «Ты супер!»: «Не каждому дано все это увидеть: аппаратуру, кучу кнопок, о которых мы вообще ничего не знаем».
Конечно, они все сразу хватают телефоны — сделать селфи и записать пару видео для личных блогов. Еще минута и произойдет то, чего они ну никак не ожидают. Перед ними буквально в паре шагов в зоне интервью усядется их кумир — Павел Прилучный. Девочки теряют голову.
Арина Шеболдасова, участница проекта «Ты супер!»: «Мы ощутили свою эксклюзивность! Ха-ха-ха».
Карина Исмаилова, участница проекта «Ты супер!»: «Я актера любимого увидела. Вот он сидит, у меня сразу слезы на глазах».
Арина Павлова, участница проекта «Ты супер!»: «Мне было интересно смотреть на ведущего, как он ведет прямой эфир».
После эфира можно наконец поздороваться и пообщаться с ведущим — со своим ведущим Вадимом Такменёвым, который, кстати, заметил, как же сильно участники изменились за время проекта.
Вадим Такменёв: «Они стали спокойные, размеренные, знающие себе цену. И мне кажется, что каждый из них сейчас понимает, что во втором туре нужно уже чуть более рьяно побороться за победу».
Можно еще немного поболтать, конечно же, подержать ТЭФИ — узнать, тяжелая ли. А дальше — экскурсия на телебашню.
На смотровой площадке телебашни каждый сможет испытать свои нервы на прочность. Во всяком случае, многое о себе понимаешь, когда осознаешь, что под ногами — 337 метров, а отделяет тебя от этой бесконечности только стекло. Увидеть всю Москву, обежать смотровую площадку, побывать на эфире и теперь только одна задача — не задохнуться от восторга.
Полина Барбовская, участница проекта «Ты супер!»: «Очень классно все!».
Дэниел Чижевский, участник проекта «Ты супер!»: «Теперь я знаю, как делается прямой эфир. До это очень круто!».
Светлана Чернышова, участница проекта «Ты супер!»: «У меня просто глаза на лоб выкатились».
Но самое главное, что понятно становится только здесь: если очень хочется, то можно очень высоко забраться.
Выйти на сцену и спеть, зная, что тебя видит вся страна, — эту трудную высоту участники проекта НТВ «Ты супер!» уже успешно покорили и с каждым разом выступают все увереннее. К слову, теперь ощутить себя звездой может и любой другой ребенок. НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». Для участия нужно выложить в соцсети видео, где ваш сын или дочь исполняют гимн проекта с хештегом #тысупер. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет в субботу, 11 марта, в 20:00.
Напоминаем, что следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложение «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
Главный режиссер Стас Сидоров рассказывает детям, что означают сотни кнопок и рычажков на пульте, что за картинки в каждом из десятков мониторов. Но каким бы крутым ни был технический центр, все-таки хочется попасть в студию. Увидеть и самое главное — почувствовать магию прямого эфира.
Анастасия Никитина, участница проекта «Ты супер!»: «Не каждому дано все это увидеть: аппаратуру, кучу кнопок, о которых мы вообще ничего не знаем».
Конечно, они все сразу хватают телефоны — сделать селфи и записать пару видео для личных блогов. Еще минута и произойдет то, чего они ну никак не ожидают. Перед ними буквально в паре шагов в зоне интервью усядется их кумир — Павел Прилучный. Девочки теряют голову.
Арина Шеболдасова, участница проекта «Ты супер!»: «Мы ощутили свою эксклюзивность! Ха-ха-ха».
Карина Исмаилова, участница проекта «Ты супер!»: «Я актера любимого увидела. Вот он сидит, у меня сразу слезы на глазах».
Арина Павлова, участница проекта «Ты супер!»: «Мне было интересно смотреть на ведущего, как он ведет прямой эфир».
После эфира можно наконец поздороваться и пообщаться с ведущим — со своим ведущим Вадимом Такменёвым, который, кстати, заметил, как же сильно участники изменились за время проекта.
Вадим Такменёв: «Они стали спокойные, размеренные, знающие себе цену. И мне кажется, что каждый из них сейчас понимает, что во втором туре нужно уже чуть более рьяно побороться за победу».
Можно еще немного поболтать, конечно же, подержать ТЭФИ — узнать, тяжелая ли. А дальше — экскурсия на телебашню.
На смотровой площадке телебашни каждый сможет испытать свои нервы на прочность. Во всяком случае, многое о себе понимаешь, когда осознаешь, что под ногами — 337 метров, а отделяет тебя от этой бесконечности только стекло. Увидеть всю Москву, обежать смотровую площадку, побывать на эфире и теперь только одна задача — не задохнуться от восторга.
Полина Барбовская, участница проекта «Ты супер!»: «Очень классно все!».
Дэниел Чижевский, участник проекта «Ты супер!»: «Теперь я знаю, как делается прямой эфир. До это очень круто!».
Светлана Чернышова, участница проекта «Ты супер!»: «У меня просто глаза на лоб выкатились».
Но самое главное, что понятно становится только здесь: если очень хочется, то можно очень высоко забраться.
Выйти на сцену и спеть, зная, что тебя видит вся страна, — эту трудную высоту участники проекта НТВ «Ты супер!» уже успешно покорили и с каждым разом выступают все увереннее. К слову, теперь ощутить себя звездой может и любой другой ребенок. НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». Для участия нужно выложить в соцсети видео, где ваш сын или дочь исполняют гимн проекта с хештегом #тысупер. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет в субботу, 11 марта, в 20:00.
Напоминаем, что следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложение «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
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