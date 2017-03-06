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  • 06.03, 18:12
Участники проекта «Ты супер!» побывали на съемках программы «Центральное телевидение». дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, фестивали и конкурсы, эксклюзив, шоу-бизнес, Ты супер. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Участники проекта «Ты супер!» побывали на съемках программы «Центральное телевидение»

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Участники проекта «Ты супер!» побывали на съемках программы «Центральное телевидение»

Участники проекта «Ты супер!» побывали на съемках программы «Центральное телевидение»

Участники проекта «Ты супер!» побывали на съемках программы «Центральное телевидение»

    Для участников проекта настало время новых открытий. Ребята увидели программу изнутри, а телецентр «Останкино» — с высоты сотен метров. Они давно хотели узнать, что же это такое прямой эфир информационной программы.

    Аппаратная «Центрального телевидения», до эфира — несколько минут. Режиссеры, ассистенты, звукорежиссеры, редакторы и выпускающие уже должны быть на своих позициях, но уступают ненадолго этот «центр управления полетами» участникам проекта «Ты супер!».

    Главный режиссер Стас Сидоров рассказывает детям, что означают сотни кнопок и рычажков на пульте, что за картинки в каждом из десятков мониторов. Но каким бы крутым ни был технический центр, все-таки хочется попасть в студию. Увидеть и самое главное — почувствовать магию прямого эфира.

    Анастасия Никитина, участница проекта «Ты супер!»: «Не каждому дано все это увидеть: аппаратуру, кучу кнопок, о которых мы вообще ничего не знаем».

    Конечно, они все сразу хватают телефоны — сделать селфи и записать пару видео для личных блогов. Еще минута и произойдет то, чего они ну никак не ожидают. Перед ними буквально в паре шагов в зоне интервью усядется их кумир — Павел Прилучный. Девочки теряют голову.

    Арина Шеболдасова, участница проекта «Ты супер!»: «Мы ощутили свою эксклюзивность! Ха-ха-ха».

    Карина Исмаилова, участница проекта «Ты супер!»: «Я актера любимого увидела. Вот он сидит, у меня сразу слезы на глазах».

    Арина Павлова, участница проекта «Ты супер!»: «Мне было интересно смотреть на ведущего, как он ведет прямой эфир».

    После эфира можно наконец поздороваться и пообщаться с ведущим — со своим ведущим Вадимом Такменёвым, который, кстати, заметил, как же сильно участники изменились за время проекта.

    Вадим Такменёв: «Они стали спокойные, размеренные, знающие себе цену. И мне кажется, что каждый из них сейчас понимает, что во втором туре нужно уже чуть более рьяно побороться за победу».

    Можно еще немного поболтать, конечно же, подержать ТЭФИ — узнать, тяжелая ли. А дальше — экскурсия на телебашню.

    На смотровой площадке телебашни каждый сможет испытать свои нервы на прочность. Во всяком случае, многое о себе понимаешь, когда осознаешь, что под ногами — 337 метров, а отделяет тебя от этой бесконечности только стекло. Увидеть всю Москву, обежать смотровую площадку, побывать на эфире и теперь только одна задача — не задохнуться от восторга.

    Полина Барбовская, участница проекта «Ты супер!»: «Очень классно все!».

    Дэниел Чижевский, участник проекта «Ты супер!»: «Теперь я знаю, как делается прямой эфир. До это очень круто!».

    Светлана Чернышова, участница проекта «Ты супер!»: «У меня просто глаза на лоб выкатились».

    Но самое главное, что понятно становится только здесь: если очень хочется, то можно очень высоко забраться.

    Выйти на сцену и спеть, зная, что тебя видит вся страна, — эту трудную высоту участники проекта НТВ «Ты супер!» уже успешно покорили и с каждым разом выступают все увереннее. К слову, теперь ощутить себя звездой может и любой другой ребенок. НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер». Для участия нужно выложить в соцсети видео, где ваш сын или дочь исполняют гимн проекта с хештегом #тысупер. Фрагменты лучших роликов покажут в финале шоу.

    Следующий выпуск проекта «Ты супер!» НТВ покажет в субботу, 11 марта, в 20:00.

    Напоминаем, что следить за судьбой участников шоу, голосовать за понравившихся вокалистов и быть в курсе новостей проекта можно с помощью приложение «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.

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