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  • 06.03, 16:41

UEFA оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Ерёменко

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UEFA оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Ерёменко

UEFA оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Ерёменко

Союз европейских футбольных ассоциаций отклонил апелляцию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Ерёменко, оспорившего двухлетнюю дисквалификацию за обнаружение в его допинг-пробе следов кокаина.

Футболист намерен обжаловать решение UEFA в Спортивном арбитражном суде после получения мотивировочной части постановления, сообщил ТАСС спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.

Михаил Прокопец: «Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в UEFA это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне. Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение UEFA не устроит, мы пойдем в КАС. Так что оспаривать решение UEFA в Лозанне мы будем обязательно».

Роман Ерёменко был дисквалифицирован на два года в ноябре. Анализ его образца показал наличие кокаина и его метаболитов — стимулятора, который относится к категории запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством.

В UEFA пояснили, что наркотик был обнаружен в пробе, взятой 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА . Отсчет дисквалификации идет с 6 октября 2016 года.

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