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  • 06.03, 16:41

Антимонопольщики завели дело против вице-губернатора Петербурга

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Антимонопольщики завели дело против <nobr>вице-губернатора</nobr> Петербурга

Антимонопольщики завели дело против вице-губернатора Петербурга

Антимонопольщики завели дело против <nobr>вице-губернатора</nobr> Петербурга
  • Фото: ТАСС

    • Деятельностью вице-губернатора Николая Бондаренко заинтересовалось управление ФАС.

    Против Николая Бондаренко возбуждено антимонопольное дело. Поводом стала передача жилых домов на Васильевском острове предприятию, подведомственному жилищному комитету. Протоколы, по которым здания перешли в управление ГУПа, подписаны вице-губернатором.

    Инспекторы посчитали, что подобный выбор ограничивает права собственников и управляющих компаний. Услуги по расчету и сбору платы за ЖКХ в городе предлагает еще одна, но частная организация. Таким образом антимонопольщики усмотрели в действиях чиновников нарушение закона о защите конкуренции. К тому же еще в декабре 2016 года ФАС выдала предупреждение, которое так и не было исполнено.

    Напомним: скандал вокруг передачи жилых домов на Васильевском острове разгорелся еще в прошлом году. Тогда более 600 зданий перешли в управление частных компаний «Мир» и «Возрождение». По версии следователей, эти организации фактически захватили часть острова, подделав протоколы собраний собственников. После обысков руководители организаций были арестованы.

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