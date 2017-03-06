Антимонопольщики завели дело против вице-губернатора Петербурга

Деятельностью
вице-губернатора Николая Бондаренко заинтересовалось управление ФАС.
Против Николая Бондаренко возбуждено антимонопольное дело. Поводом стала передача жилых домов на Васильевском острове предприятию, подведомственному жилищному комитету. Протоколы, по которым здания перешли в управление ГУПа, подписаны вице-губернатором.
Инспекторы посчитали, что подобный выбор ограничивает права собственников и управляющих компаний. Услуги по расчету и сбору платы за ЖКХ в городе предлагает еще одна, но частная организация. Таким образом антимонопольщики усмотрели в действиях чиновников нарушение закона о защите конкуренции. К тому же еще в декабре 2016 года ФАС выдала предупреждение, которое так и не было исполнено.
Напомним: скандал вокруг передачи жилых домов на Васильевском острове разгорелся еще в прошлом году. Тогда более 600 зданий перешли в управление частных компаний «Мир» и «Возрождение». По версии следователей, эти организации фактически захватили часть острова, подделав протоколы собраний собственников. После обысков руководители организаций были арестованы.
Инспекторы посчитали, что подобный выбор ограничивает права собственников и управляющих компаний. Услуги по расчету и сбору платы за ЖКХ в городе предлагает еще одна, но частная организация. Таким образом антимонопольщики усмотрели в действиях чиновников нарушение закона о защите конкуренции. К тому же еще в декабре 2016 года ФАС выдала предупреждение, которое так и не было исполнено.
Напомним: скандал вокруг передачи жилых домов на Васильевском острове разгорелся еще в прошлом году. Тогда более 600 зданий перешли в управление частных компаний «Мир» и «Возрождение». По версии следователей, эти организации фактически захватили часть острова, подделав протоколы собраний собственников. После обысков руководители организаций были арестованы.
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