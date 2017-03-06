Из аэропорта в Сочи похитили картины о футболе на 7 млн рублей

Своего рода спортивный рекорд поставили злоумышленники, которые проникли на территорию сочинского аэропорта и похитили с экспозиции знаменитые полотна, посвященные футболу.

Картины были похищены прямо из зала ожидания аэропорта. Супруги-живописцы оценивают нанесенный ущерб в семь миллионов рублей. По их словам, такую цену работы приобрели после того, как фильм о картинах сняли журналисты Международной федерации футбола. В FIFA прониклись тонким ироничным подтекстом картин.



Примечательно, что работы для выставки в воздушной гавани авторы отбирали тщательно, ориентируясь прежде всего на размеры, а не на художественную ценность. Это было нужно для того, чтобы ни один пассажир не смог спрятать творения, к примеру, в чемодане.



Владимир Кириленко: «Мы туда специально не вешали маленькие работы, чтобы их было невозможно унести под мышкой. Полтора метра — эти работы даже не влезали в багажник. Мы специально заказывали „Газель“. И похитили семь лучших работ».



Получается, что полотна полтора на полтора метра вынесли из терминала незаметно для службы охраны. По крайней мере, так утверждают сами сотрудники аэропорта. С ними уже побеседовали полицейские в рамках проверки по факту кражи.



Стоит отметить, что долгое время преступление оставалось незамеченным. Пропажу обнаружили сами художники, когда вернулись из очередной заграничной командировки.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.