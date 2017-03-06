Скандалы, интриги, расследования: Глеб Пьяных возвращается в эфир НТВ

Телеканал НТВ представляет премьеру кулинарного шоу нового формата «Битва шефов», в котором профессиональные повара соревнуются на ножах за звание лучшего шеф-повара .

В каждом выпуске встретятся два соперника и за 60 минут — ни секундой больше — приготовят по четыре блюда из предложенных продуктов и секретного компонента.



Впервые перед зрителями НТВ телеведущий Глеб Пьяных предстанет в непривычном амплуа: он примерит на себя образ рефери кулинарного ринга. В свойственной ему острой, но ироничной манере он определит победителя схватки. Судить бойцов будет профессиональное беспристрастное жюри — гастрономические эксперты, успешные рестораторы и приглашенные звезды.



Глеб Пьяных, ведущий шоу «Битва шефов»: «Я ни за что не взялся бы за подобное шоу в его привычной форме. Мне нравятся живые проекты с настоящими эмоциями, какими бы они ни были. Зрителей „Битвы шефов“ ждет не добрососедская встреча поваров у общей плиты, а кулинарная баталия, которая подпортит не одну репутацию шефов нашей страны. Ну а как иначе выявить самых профессиональных поваров?»



Участники программы приглашены в Москву из разных точек России. Пока лучшие шефы городов соревнуются в студии, съемочная группа шоу мчится к ним на кухню, чтобы проверить качество сервиса ресторана, чистоту на территории приготовления еды и организацию рабочего процесса.



Тот, кто станет победителем одной битвы, получит право выбрать себе соперника для следующего поединка. Три победы подряд принесут повару статус супер-шефа. Именно им — супер-шефам — в конце сезона предстоит финальная битва, по итогам которой один из кулинарных бойцов заслужит право называться лучшим шефом страны.



Смогут ли они добиться всероссийского признания под прицелом телекамер, не поддаться волнению и выстоять под натиском острых выходок Глеба? «Битва шефов» — поединок, который касается каждого повара страны.



Премьера — 11 марта в 13:05 на телеканале НТВ.