Три человека погибли под колесами поезда в Татарстане

Три человека в понедельник утром были насмерть сбиты поездом в Арском районе Татарстана.
Как сообщили «Интерфакс» в пресс-службе МВД по Татарстану, «по предварительным данным, при переходе железнодорожных путей погибли мужчина и две женщины». Там уточнили, что люди были сбиты поездом пригородного сообщения.
В свою очередь Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщает, что две женщины и мужчина были смертельно травмированы в понедельник около 4:40 мск на 849-м километре вблизи остановочной платформы «Качелино» Горьковской железной дороги грузовым поездом.
Из сообщения управления: «Машинист поезда, заметив трех человек на железнодорожных путях, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось».
По факту инцидента следственные органы проводят проверку.
В свою очередь Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщает, что две женщины и мужчина были смертельно травмированы в понедельник около 4:40 мск на 849-м километре вблизи остановочной платформы «Качелино» Горьковской железной дороги грузовым поездом.
Из сообщения управления: «Машинист поезда, заметив трех человек на железнодорожных путях, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось».
По факту инцидента следственные органы проводят проверку.
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