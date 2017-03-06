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  • 06.03, 10:37

Три человека погибли под колесами поезда в Татарстане

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Три человека погибли под колесами поезда в Татарстане

Три человека погибли под колесами поезда в Татарстане

Три человека в понедельник утром были насмерть сбиты поездом в Арском районе Татарстана.

Как сообщили «Интерфакс» в пресс-службе МВД по Татарстану, «по предварительным данным, при переходе железнодорожных путей погибли мужчина и две женщины». Там уточнили, что люди были сбиты поездом пригородного сообщения.

В свою очередь Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщает, что две женщины и мужчина были смертельно травмированы в понедельник около 4:40 мск на 849-м километре вблизи остановочной платформы «Качелино» Горьковской железной дороги грузовым поездом.

Из сообщения управления: «Машинист поезда, заметив трех человек на железнодорожных путях, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось».

По факту инцидента следственные органы проводят проверку.

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