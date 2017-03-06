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  • 06.03, 10:36

Россиянка выпала с балкона 27-го этажа в Паттайе

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Россиянка выпала с балкона 27-го этажа в Паттайе

Россиянка выпала с балкона <nobr>27-го</nobr> этажа в Паттайе

Гражданка России погибла в курортном городе Паттайя в Таиланде, выпав с балкона 27-го этажа одного из высотных кондоминиумов.

Трагедия произошла 5 марта. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что от полиции Таиланда поступило неофициальное сообщение о гибели Ольги Сикач.

Владимир Соснов: «Мы получили пока неофициальное сообщение о гибели российской гражданки, полицейского рапорта пока у нас нет. Нам сообщили, что полиция Паттайи ведет расследование гибели россиянки Ольги Сикач, выпавшей 5 марта с балкона квартиры, расположенной на 27 этаже».

По данным Pattaya Now, в квартире, с балкона которой упала женщина, проходила вечеринка. Один из ее участников, слова которого цитирует издание, сообщил, что Сикач вышла на балкон и пропала. Свидетель, выйдя на балкон и не обнаружив там женщины, посмотрел вниз и увидел ее тело на асфальте.

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