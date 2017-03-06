Пожар на складе щёлковского химзавода локализован

В подмосковном Щёлкове локализован пожар на складе лакокрасочных материалов и в ангаре с пестицидами на территории завода «Агрохим».
Огонь охватил два ангара, в которых хранились лакокрасочные изделия и пестициды. Площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров.
На месте работают десятки пожарных расчетов и около сотни спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет. Среди возможных причин случившегося — нарушение правил хранения горючих веществ и короткое замыкание.
На месте работают десятки пожарных расчетов и около сотни спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет. Среди возможных причин случившегося — нарушение правил хранения горючих веществ и короткое замыкание.
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