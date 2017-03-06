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  • 06.03, 09:06
Пожар на складе щёлковского химзавода локализован. Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пожар на складе щёлковского химзавода локализован

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Пожар на складе щёлковского химзавода локализован

Пожар на складе щёлковского химзавода локализован

Пожар на складе щёлковского химзавода локализован
  • Фото: Илья Степанов/ vk.com

    • В подмосковном Щёлкове локализован пожар на складе лакокрасочных материалов и в ангаре с пестицидами на территории завода «Агрохим».

    Огонь охватил два ангара, в которых хранились лакокрасочные изделия и пестициды. Площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров.

    На месте работают десятки пожарных расчетов и около сотни спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет. Среди возможных причин случившегося — нарушение правил хранения горючих веществ и короткое замыкание.

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