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  • 06.03, 06:04

В Австралии уничтожают зараженных сибирской язвой овец

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В Австралии уничтожают зараженных сибирской язвой овец

В Австралии уничтожают зараженных сибирской язвой овец

На одной из австралийских ферм начался падеж скота. Причиной оказалось смертельно опасное для человека заболевание.

Заражение животных опаснейшим вирусом произошло на одной из ферм в австралийском штате Виктория. Там погибли более 30 овец. Экспертиза показала, что животные были заражены сибирской язвой, пишет ТАСС.

В настоящее время на ферме, расположенной недалеко от населенного пункта Суон-Хилл, объявлен карантин. Принимаются меры по вакцинации животных от этого опаснейшего заболевания. Зараженные животные будут уничтожены с соблюдением повышенных мер предосторожности.

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