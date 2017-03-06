В Австралии уничтожают зараженных сибирской язвой овец

На одной из австралийских ферм начался падеж скота. Причиной оказалось смертельно опасное для человека заболевание.
Заражение животных опаснейшим вирусом произошло на одной из ферм в австралийском штате Виктория. Там погибли более 30 овец. Экспертиза показала, что животные были заражены сибирской язвой, пишет ТАСС.
В настоящее время на ферме, расположенной недалеко от населенного пункта Суон-Хилл, объявлен карантин. Принимаются меры по вакцинации животных от этого опаснейшего заболевания. Зараженные животные будут уничтожены с соблюдением повышенных мер предосторожности.
В настоящее время на ферме, расположенной недалеко от населенного пункта Суон-Хилл, объявлен карантин. Принимаются меры по вакцинации животных от этого опаснейшего заболевания. Зараженные животные будут уничтожены с соблюдением повышенных мер предосторожности.
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