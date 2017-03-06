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  • 06.03, 03:02

В Подмосковье выявлен вирус птичьего гриппа

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В Подмосковье выявлен вирус птичьего гриппа

В Подмосковье выявлен вирус птичьего гриппа

В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского района сообщили, что выявленный на двух птицефабриках в Подмосковье штамм птичьего гриппа не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы.

В Подмосковье зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Очаги заражения выявлены на двух подмосковных птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах.

Сообщение пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района: «На днях в птицехозяйстве начался падеж птицы. Специалисты определили, что часть поголовья заражена вирусом птичьего гриппа. Тщательный анализ выявил в итоге штамм H5N8. По словам вирусологов, он не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы. Меры безопасности на предприятии и в карантинной зоне, которая составляет несколько километров, усилены».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, подмосковные врачи держат под наблюдением порядка 14 человек с признаками ОРВИ.

Штамм птичьего гриппа H5N8 впервые был зарегистрирован в Азии 3 года назад. В России подобную форму птичьего гриппа фиксировали в Калмыкии, Якутии и в Алтайском крае. Ни одного случая заражения человека выявлено не было, напоминает ТАСС.

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