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  • 06.03, 00:00

Канадских рыбаков эвакуировали вертолетами с терпящего бедствие судна

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Канадских рыбаков эвакуировали вертолетами с терпящего бедствие судна

Канадских рыбаков эвакуировали вертолетами с терпящего бедствие судна

Поисково-спасательная операция в Атлантическом океане завершилась благополучно: терпящий бедствие рыболовецкий траулер отыскали, а команду эвакуировали с помощью вертолетов.

Как передает телеканал CTV, рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. К поисково-спасательной операции в районе острова Ньюфаундленд привлекли два корабля и два самолета-разведчика.

После того, как судно было обнаружено в 275 км к северо-западу от города Сент-Джонс, невзирая на сложные погодные условия служба Береговой охраны сумела провести эвакуацию рыбаков. Моряков сняли с терпящего бедствие судна с помощью палубных вертолетов. В настоящее время их жизням уже ничего не угрожает.

Корабль без команды остался дрейфовать в Атлантическом океане. В службе Береговой охраны сообщили, что предпринимать какие-либо меры по спасению судна пока невозможно из-за сильного шторма.

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